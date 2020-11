Boca de Urna no Rio: Paes pode enfrentar Crivella no 2º turno

No Rio de Janeiro, as pesquisas de boca de urna indicam uma briga acirrada pelo segundo candidato mais votado.

Eduardo Paes (DEM) aparece na pesquisa realizada pelo Ibope com 39% dos votos para prefeito na capital, mas enfrentando no segundo turno o atual gestor da cidade, Marcelo Crivella (Republicanos), com 20%.

Benedita da Silva (PT) aparece em sequência com 14%, seguida de Martha Rocha (PDT) com 11%.