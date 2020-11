Após troca de acusações, Nicolau apoia David Almeida para prefeitura

Manaus/AM - Ricardo Nicolau declarou apoio a David Almeida para a prefeitura de Manaus, na noite desta quarta-feira (18), para o 2º turno das eleições municipais.

Em publicação nas redes sociais, Ricardo Nicolau afirmou que Almeida "reúne as melhores condições políticas e administrativas para ocupar o cargo".

No 1º turno, os candidatos sempre se atacavam e trocaram várias acusações, incluindo as de superfaturamento. Especialistas em política apostam que da mesma forma que as acusações desgastaram a imagem de Ricardo Nicolau, e pode desgastar a imagem de Almeida também.