Amazonino tem vaga garantida no 2º turno, segundo pesquisa Pontual

Manaus/AM - Pesquisa pontual realizada entre os dias 8 e 10 e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)sob o número AM-02949/2020, aponta o ex-governador Amazonino Mendes como o preferido do eleitorado no 1º turno das eleições em Manaus. A segunda vaga para o º turno deve se ocupada pelo ex-deputado Davi Almeida.

Ricardo Nicolau aparece na terceira posição, Zé Ricardo vem em quarto e o Coronal Menezes alcança o quinto lugar. Alberto Neto também aparece na tabela, mas em sexto lugar, na frente de Alfredo Nascimento e Chico Preto. A pesquisa ouviu 1066 eleitores.