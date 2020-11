13 candidatos já foram presos até a manhã deste domingo em todo o país

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que desde a madrugada até as 12h deste domingo (15), dia das eleições municipais, 13 candidatos haviam sido presos em todo o país.



Conforme apuração do G1, as irregularidades flagradas foram uso de alto-falantes ou amplificadores (1), boca de urna (7), divulgação de propaganda (5).



As prisões ocorreram nos estados de Minas Gerais (6), Sergipe (4), Goiás (2) e Paraíba (1). Segundo o TSE, estão aptas a votar 147.625.767 pessoas, em 5.567 municípios. São mais de 550 mil candidatos para os mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.



O TSE também informou que 923 urnas foram substituídas no país, o que equivale a 0,20% do total de urnas eletrônicas. O balanço anterior, divulgado às 10h, tinha 431 urnas trocadas. Em nenhuma seção foi necessário adotar a votação manual. As urnas estragadas foram trocadas por reservas.



Os estados com mais trocas de urnas foram São Paulo (160), Rio de Janeiro (142), Rio Grande do Sul (114), Minas Gerais (96) e Pernambuco (89).