Wilson Lima lidera corrida ao governo com 58,7% dos votos contra 41,3% de Braga, revela Pesquisa Paraná

Manaus/AM – Wilson Lima voltou a abrir vantagem, dessa vez de 17,4%, na corrida pelo Governo do Amazonas que será definido no próximo domingo (30).

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná e registrada com o nº AM- 0155,5/2022, mostra que Wilson soma 58,7% dos votos válidos, contra 41,3% do adversário Eduardo Braga.

Levando em consideração a intenção espontânea de votos, Wilson aparece com 47,5% e Braga com 31,4%. Já na estimulada essa pontuação sobe para 52,7% de Lima contra 37,1% de Eduardo.

A pesquisa revela ainda que o atual governador tem a maioria dos votos entre eleitores de 25 a 34 anos e ainda entre os que trabalham ativamente.

Lima também angaria mais de 50% dos votos entre votantes com ensino superior. No total, a pesquisa ouviu 1.540 eleitores em 32 cidades amazonenses. Confira a pesquisa completa no documento abaixo.