Wilson Lima dispara com 58,5% dos votos sobre Eduardo Braga às vésperas da eleição no Amazonas

Manaus/AM – Há três dias das eleições para o Governo do Amazonas, uma pesquisa da Eficaz, mostra que Wilson Lima segue liderando a preferência do eleitorado com 58,5% dos votos válidos com larga distância de Eduardo Braga, que soma 41,5%.

De acordo com o levantamento registrado pela Eficaz Pesquisa junto ao TER sob o número AM-05916/2022, tem a maioria de voto tanto na capital, com 55%9, quanto no interior, com 61,1%.

Braga vem atrás com 44,1% em Manaus e 38,9% nos municípios do Amazonas. Na pesquisa estimulada, Wilson

figura com 51% dos votos, Eduardo com 36,3% e 9,8% dos entrevistados optam por votar branco ou nulo.

Os dados também trazem um panorama das eleições presidenciais e mostram que Lula vence Bolsonaro no Amazonas com 52,3% contra 47,7%.

A Eficaz Pesquisa ouviu 2.116 pessoas entre 22 e 26 de outubro e tem margem de erro 2,8% para mais ou para menos. Você pode conferir os dados completos no documento abaixo.