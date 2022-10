Wilson chega a 62% dos votos válidos e abre 24 pontos de vantagem sobre Braga

Manaus/AM - Pesquisa do Instituto Iveritas, divulgada hoje, 25 de outubro, aponta crescimento de Wilson Lima na preferência do eleitorado, com 62,17% dos votos válidos, confirmando a reeleição do governador do Amazonas no próximo dia 30 de outubro. Ele agora está 24,34 pontos à frente de Eduardo Braga, que tem 37,83%.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 10 de outubro, Wilson tinha 58,95% das intenções de votos, um crescimento de 2,2 pontos percentuais. Já Eduardo Braga, que tinha 41,5% no levantamento anterior, caiu 3,6 pontos percentuais.

A pesquisa ouviu 2.978 pessoas e foi realizada entre os dias 12 e 15 de outubro, em 11 municípios do Amazonas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número AM-000629/2022.