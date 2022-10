Serafim Corrêa declara apoio a Wilson Lima e Lula no segundo turno

O deputado, que é o atual presidente do Partido Socialista Brasileiro, postou a declaração nas redes sociais. “O PSB AM sempre teve lado. Neste segundo turno, nosso total apoio à reeleição do governador Wilson e o redobrado emprenho na eleição do presidente Lula e do nosso vice, Geraldo Alckmin. Vamos em frente”, disse.

Manaus/AM - Em meio à campanha para definir o novo governador do Amazonas e o novo presidente da República no segundo turno, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) disse nesta quinta-feira (6) que vai apoiar Wilson Lima (União Brasil) e Lula (PT).

