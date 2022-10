Prefeito David Almeida anuncia apoio a Lula ou Bolsonaro na semana que vem

Nas eleições deste ano, David Almeida é aliado do governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), que tem apoio do presidente Jair Bolsonaro. O segundo turno acontece no próximo dia 30.

“Eu não sou de ficar em cima do muro. Vou declarar voto, vou declarar apoio. Tenho minhas convicções, tenho minhas ideias e não abro mão delas. Só que, antes de tudo, eu sou amazonense, e vou continuar defendendo o povo da minha cidade, do meu estado. Na próxima semana, eu faço meu pronunciamento, a minha declaração de voto e de apoio”, afirmou o prefeito.

