Pesquisa Iveritas mostra que Wilson vence Braga com diferença de 17% no Amazonas

Manaus/AM - Uma nova pesquisa eleitora, desta vez feita pelo Instituto Iveritas, mostrou que na disputa para o Governo do Estado do Amazonas, o candidato à reeleição Wilson Lima, confirma sua liderança com 58,95% dos votos válidos, seguido de Eduardo Braga com 41,05%. Ou seja, com um diferença de mais de 17%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-07210/2022, no dia 10 de outubro, quando foram ouvidas 2.912 pessoas presencialmente, na capital e mais dez municípios do interior.

O público pesquisado é composto por eleitores de 16 anos ou mais residentes na zona urbana de Manaus, e mais Autazes, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tefé.

Na pesquisa, foi utilizada a metodologia quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais e presenciais, conduzidas por profissionais treinados, com a aplicação de questionários estruturados a uma amostra representativa da população votante de 16 anos ou mais, no Estado do Amazonas.

Dentro do público-alvo, foram realizadas 2.912 entrevistas nos municípios selecionados. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima prevista, baseada em uma amostra aleatória simples (AAS), é de cerca de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra.