Marcelo Ramos grava vídeo com Alckmin, que agradece apoio em nome de Lula; assista

Manaus/AM - Em São Paulo para participar do evento Fórum Estadão Think “Amazônia é Solução”, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) se encontrou com o candidato a vice-presidência, Geraldo Alckmin (PSB-SP), que gravou vídeo para agradecer, em nome de Lula, o apoio recebido no Amazonas.

Marcelo Ramos grava vídeo com Alckmin pic.twitter.com/eNb2WfJfkI — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 27, 2022

Alckmin refirmou o compromisso do ex-presidente que, se eleito, trabalhará a partir de 1º de janeiro, junto aos amazonenses por mais empregos e oportunidades.

“Uma alegria grande estar, aqui junto com o nosso deputado e, através dele, mandar um grande abraço fraterno a toda população do Amazonas. Agradecer, em nome do presidente Lula, todo o apoio. O compromisso do presidente Lula é trabalharmos juntos, criando empregos, mais oportunidades, e fortalecendo a rede de proteção social”, disse o candidato em trecho do vídeo.

O candidato a vice-presidente também revelou a intenção, uma vez eleita a chapa, de retomar uma política de valorização do salário mínimo.

Já Marcelo Ramos disse que o Amazonas saberá retribuir tudo o que Lula fez pelo estado quando era presidente Lula da República.

No primeiro turno das eleições, a chapa Lula/Alckmin foi a mais votada no estado, com 49,58, à frente de Jair Bolsonaro, que teve 42,8% dos votos.