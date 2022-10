Lula vai a debate com broche contra abuso infantil após fala de Bolsonaro sobre venezuelanas

O uso do adereço por Lula ocorreu um dia depois que viralizou um vídeo em que Bolsonaro diz que "pintou um clima" com adolescente venezuelanas. Ele também insinuou que as meninas estavam ali "pra fazer programa".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.