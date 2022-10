Lula declara que não pretende se candidatar à reeleição caso vença este ano

"Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população", escreveu o petista, em seu Twitter.

Manaus/AM - Por meio das redes sociais, o candidato do PT e mais votado no 1º turno, Luiz Inácio Lula da Silva reforçou que não buscará a reeleição em 2026 caso seja eleito no próximo domingo (30). A fala ocorre a quatro dias do 2º turno contra o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.