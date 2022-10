Eleitor que não votar no 2º turno pode justificar ausência até janeiro

Quem faltar aos dois turnos, deve fazer duas justificativas. Saiba como justificar a ausência à urnas no site do Tribunal Superior Eleitoral.

E quem não compareceu ao primeiro turno, no dia 2 de outubro, e não justificou a ausência na mesma data do pleito, deve se justificar até 1º de dezembro.

Já quem está fora do país, tem título no Brasil e não votar, tem o mesmo prazo - ou 30 dias contados da data de retorno ao território brasileiro - para apresentar a justificativa.

