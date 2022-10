Eduardo Braga tem pedido de anulação de pesquisas da Pontual negado pela Justiça

Por conta disso, a solicitação de Braga foi indeferida e as pesquisas continuam válidas. Acompanhe a decisão na íntegra no documento a seguir.

Manaus/AM – O candidato ao governo, Eduardo Braga, teve um pedido de liminar junto à Justiça Eleitoral do Amazonas no qual acusa a empresa Pontual de fraudar cinco pesquisas de intenção de votos nas eleições de 2022 divulgadas recentemente.

