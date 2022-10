Amazonino Mendes deixa para próxima semana decisão de apoio no 2º turno

Desde o resultado das eleições, no último domingo (2), Amazonino não se manifestou publicamente ou pelas redes sociais. O ex-governador recebeu 355.377 votos, 18,56% do eleitorado amazonense, tendo recebido apenas 46.440 votos a menos que Eduardo Braga.

Manaus/AM - O ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania), que foi o terceiro mais votado na disputa para o Governo do Amazonas no primeiro turno, ainda não decidiu quem vai apoiar no segundo turno, que será disputado entre Wilson Lima (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB). A informação foi confirmada pela assessoria de Amazonino, nesta quinta-feira (6).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.