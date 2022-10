A 3 dias do segundo turno, Lula completa 77 anos nesta quinta-feira

Manaus/AM - A três dias do segundo turno das eleições, marcada para domingo (30), o ex-presidente Lula (PT) completa 77 anos nesta quinta-feira (27). Apesar de ter nascido no dia 27 de outubro, Lula foi oficialmente registrado no dia 6 de outubro.

