Veja quantos votos teve seu candidato a vereador de Manaus; lista completa

Manaus/AM - As eleições municipais foram realizadas neste domingo (15) para escolher prefeito e vereadores em todo o país. Confira a lista completa dos candidatos a vereador e quantos votos cada um recebeu no pleito. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Candidatos eleitos para compor a Câmara Municipal de Manaus:

João Carlos (Republicanos) 13.830 votos – 1,40%

Joelson Silva (Patriota) 12.476 votos – 1,26%

Professora Jacqueline (Podemos) 9.197 votos – 0,93%



Capitão Carpê Andrade (Republicanos) 8.512 votos – 0,86%

Amom (Podemos) 7.537 votos – 0,76%

Kennedy da Anjos de Rua (PMN) 6.956 votos – 0,70%

Thaysa Lippy (PP) 6.736 votos – 0,68%

Rosivaldo Cordovil (PSDB) 6.358 votos – 0,64%

Raulzinho (PSDB) 6.073 votos – 0,61%

Jaildo Oliveira (PCdoB) 6.022 votos – 0,59%

Marcel Alexandre (Podemos) 5.852 votos – 0,59%

Marcelo Serafim (PSB) 5.806 votos – 0,58%

Rosinaldo Bual (PMN) 5.274 votos – 0,53%

David Reis (Avante) 5.148 votos – 0,52%

Eduardo Alfaia (PMN) 5.110 votos – 0,51%

Wanderley Monteiro (Avante) 5.106 votos – 0,51%

Eduardo Assis (Avante) 5.087 votos – 0,51%

Daniel Vasconcelos (PSC) 5.031 votos – 0,51%

Sandro Maia (DEM) 5.021 votos – 0,51%

Wallace Oliveira (PROS) 4.918 votos – 0,49%

Rodrigo Guedes (PSC) 4.885 votos – 0,49%

Everton Assis (PSL) 4.859 votos – 0,49%

Fransuá (PV) 4.828 votos – 0,49%

Lissandro Breval (Avante) 4.801 votos – 0,48%

Marcio Tavares (Republicanos) 4.681 votos – 0,47%

Caio André (PSC) 4.666 votos – 0,47%

Raiff Matos (DC) 4.621 votos – 0,46%

Professor Samuel (PL) 4.461 votos – 0,45%

Ivo Neto (Patriota) 4.430 votos – 0,45%

Allan (PSC) 4.401 votos – 0,44%

Diego Afonso (PSL) 4.383 votos – 0,44%

Glória Carratte (PL) 4.299 votos – 0,43%

Yomara Lins (PRTB) 4.278 votos – 0,43%

Mitoso (PTB) 4.277 votos – 0,43%

Jander Lobato (PTB) 4.046 votos – 0,41%

Dione Carvalho (Patriota) 3.919 votos – 0,39%

William Alemão (Cidadania) 3.237 votos – 0,33%

Elan Alencar (Pros) 3.182 votos – 0,32%

Sassá da Construção (PT) 3.023 votos – 0,30%

Bessa (Solidariedade) 2.573 votos – 0,26%

Peixoto (PTC) 2.450 votos – 0,25%

Suplentes:

Roberto Sabino Rodrigues (Podemos) - 5.152 votos

Gilvandro Mota da Silva (PSDB) - 5.129 votos

Gilmar de Oliveira Nascimento (Democratas) - 4.714 votos

Alonso Oliveira de Souza (Avante) - 4.566 votos

Sildomar Abtibol (PSDB) - 4.521 votos

Fred Willis Mota Fonseca (Republicanos) - 4.396 votos

Nathalia Rachel Silva Nascimento (PSC) - 4.371 votos

Amauri Batista Colares (REPUBLICANOS) - 4.334 votos

Debora Cristina Pereira Mafra (PSC) - 4.131 votos

Carlos Alberto Brito Davila (Avante) - 3.965 votos

Varlene Peixoto Goncalves (Avante) - 3.916 votos

Amauri Gomes Dos Santos (Republicanos) - 3.870 votos

Edson Bentes De Castro (PL) - 3.729 votos

Elias Emanuel (PSDB) - 3.646 votos

Ubirajara Rosses do Nascimento Júnior (PRTB) - 3.447 votos

Danizio Elias Souza (PSDB) - 3.348 votos

Saulo Ferreira Garcia (Patriota) - 3.271 votos

Eloi Abreu de Carvalho (PMN) - 3.143 votos

Ewerton Campos Wanderley (Democratas) - 3.023 votos

Mauro Gomes de Souza (AVANTE) - 3.018 votos

José de Arimatea Moreira Viana (Patriota) - 3.005 votos

Claudiomar Proença de Souza (PMN) - 3.005 votos

Frank Abilio Andrade de Souza (PSC) - 2.984 votos

Ezequias Nascimento dos Santos (PSC) - 2.973 votos

Sergio Cardoso Emiliano (Cidadania) - 2.955 votos

Joao Victor Tayah Lima (PT) - 2.945 votos

Sámeq da Silva Santiago (PTB) - 2.907 votos

Marivaldo de Andrade Agostinho (Cidadania) - 2.885 votos

Elielza de Lima Maia Bastos (PSC) - 2.871 votos

Alberico Ladislau de Oliveira (Patriota) - 2.867

Marcelo Machado Dias (Cidadania) - 2.865 votos

Francisco Pereira da Silva (PTB) -2.853 votos

Moacir Pedroza Vulcão (PV) - 2.842 votos

David Fernandes dos Santos (PSC) - 2.823 votos

ISAAC TAYAH (Democracia Cristã) - 2.798 votos

Alysson De Almeida Lima (PMN) - 2.773 votos

Stones Da Costa Machado (Democracia Cristã) - 2.770 votos

Wanderson Mendes Ferreira (PSC) - 2.754 votos

Nicia Andrea Mota Medeiros (PRTB) - 2.751 votos

José Igo Da Silva Gomes (PMN) - 2.687 votos

Thiago Medeiros (PT) - 2.671 votos

Jander Klay Lima De Carvalho (Cidadania) - 2.623 votos

Claudete De Oliveira Martins (PMN) - 2.559 votos

Quezia Barros de Lima (PTB) - 2.525 votos

Joao Menezes Dos Santos (PSC) - 2.451 votos

Sergio Camara Lima (Republicanos) - 2.444 votos

Flavio Tadeu Tomas de Araujo (PSC) - 2.422 votos

Alvanacy Rabelo Barbosa (PSC) - 2.407 votos

Alessandro Magno de Figueiredo Lacerda (PTC) - 2.386 votos

Ronaldo Barroso Tabosa dos Reis (Avante) - 2.379 votos

John Kenner Sena de Oliveira (Patriota) - 2.341 votos

Euler Passos De Moura (PL) - 2.305 votos

Marcos Jose Oliveira De Souza (PTB) - 2.302 votos

Ronaib Cardoso Da Silva (PSC) - 2.292 votos

Valquindar Ferreira Mar Junior (Avante) - 2.284 votos

José Raimundo Fernandes De Oliveira (PRTB) - 2.278 votos

Maria Do Perpetuo Socorro Duarte Da Silva Freitas (Democratas) - 2.261 votos

Eduardo Jorge Passos Saraiva Leão (Solidariedade) - 2.260 votos

Alexandre Da Silva Salazar (Patriota) - 2.079 votos

Viviane Pereira Da Silva Lago Lima (PSB) - 2.061 votos

Tiago do Vale Falcão (Patriota) - 2.023 votos

FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES (PMN) -2.021 votos

Jadna Dos Santos Barros (PSL) - 2.006 votos

Graciete Mouzinho (PRTB) - 2.003 votos

Andre Luiz Siqueira De Souza Cruz (PL) - 2.003 votos

Joaquim Felipe Guimarães Gomes (PSB) - 1.993 votos

Tarcisio Nunes De Lima (Cidadania) - 1.973 votos

Liliane Araújo De Almeida (PSL) - 1.963 votos

João Francisco De Miranda Soares (PMN) - 1.956 votos

Januario Francisco Rocha (PSC) - 1.931 votos

Arsinoe Karina Queiroz De Oliveira (Podemos) - 1.928 votos

João Pedro Gonçalves Da Costa (PT) - 1.922 votos

Rodrigo Ramos Rodrigues (PTB) - 1.910 votos

Isaac Reis De Barros (Avante) - 1.909 votos

Helio Augusto Lemos De Oliveira (Cidadania) - 1.615 votos

Nilson Hiroshi Kanehira Sato (PSL) - 1.615 votos

Jose Lindomar de Souza Paulo (PSC) - 1.595 votos

Mauro Sergio de Almeida Braga (PSC) - 1.564 votos

Francimar Santos Junior (PT) - 1.514 votos

Jairo Ribeiro Dias (Avante) - 1.509 votos

Fabio Moraes Castello Branco (PL) - 1.503 votos

Alberto Bezerra de Melo (Pros) - 1.490 votos

Cristiane Amaral Sales Telles (PT) - 1.482 votos

Marlucia Guimarães Almeida (PMN) - 1.474 votos

Julio Cesar Albuquerque Ferreira (Republicanos) - 1.465 votos

Everaldo Farias Lima (PV) - 1.461 votos

Juliana Goncalves De Souza Aleixo (PSL) - 1.457 votos

Rogerio De Aguiar Da Costa (Cidadania) - 1.457 votos

Carlos Tadeu Celestino Da Silva (Patriota) - 1.450 votos

Cristiane Souza Dos Anjos (Podemos) - 1.436 votos

Denis Da Silva Pereira (PT) - 1.276 votos

Verílson Dos Santos Da Silva (PTC) - 1.268 votos

Janaína Moraes Medeiros dos Santos (Democratas) - 1.268 votos

Steeferson Pontes Pedraça (PTRB) - 1.245 votos

Andrey Barbosa Costa (Progressistas) - 1.244 votos

Douglas Mitishon Rodrigues (Pros) - 1.240 votos

Dennyson Ramos Moreira (Patriota) - 1.237 votos

Thiago Botelho Avelino Paes Barreto Pinto (Democracia Cristã) - 1.234 votos

Tiago dos Santos Gomes (Democracia Cristã) - 1.223 votos

Glauber Marcos Cavalcante Duarte (Avante) - 1.215 votos

Francisco Anderson Araujo Do Amaral (PSC) - 1.214 votos

Edilon Melo De Queiroz (PCB) - 1.210 votos

Jose Da Silva Mendes (Avante) - 1.209 votos

Mauro Duarte Araújo (PV) - 1.208 votos

Fernando Viana Feitosa (PCB) - 1.205 votos

Will Robson Fontes Goiabeira (Avante) -1.205 votos

Roberto Carlos Mota Dos Santos (PT) - 1.202 votos