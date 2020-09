Wilker Barreto é confirmado como vice de Amazonino à Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - O Podemos realizou convenção partidária nesta quarta-feira (16) e confirmou a candidatura de Amazonino Mendes para a Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano. No evento, foi confirmado também o nome de Wilker Barreto (Podemos), presidente estadual do partido, como o candidato a vice-prefeito na chapa.

A convenção foi realizada na sede do Podemos, localizada na Rua dos Banibas, nº 2, Conjunto Parque Tropical, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O senador Eduardo Braga (MDB) e o deputado estadual Dermilson Chagas (Podemos), foram alguns dos presentes no evento. O Podemos fechou a coligação com o MDB, PSL e o Cidadania.

Amazonino declarou na convenção que por ser um homem de 80 anos de idade não está querendo mais nada além de ajudar o povo manauara e por isso está se candidatando novamente para o cargo de prefeito de Manaus.

Mendes ainda destacou que quer um vice que possa ser suas pernas e esteja nas ruas fiscalizando as obras. “Quero comunicar ao povo e a todos que eu vou querer contar com o trabalho persistente de um dos mais valentes guerreiros que eu vi na vida política. Foi para a Assembleia e não se deixou se envolver. Não aceitou os convites tentadores para se enriquecer, como tantos. E esse partido valente, o Podemos, abriga hoje os dois deputados mais valentes do Estado do Amazonas. Wilker me dê a honra de ser meu vice”, anunciou Amazonino durante a convenção.

Em sua fala, Eduardo Braga destacou que o MDB resolveu apoiar Amazonino Mendes por conta da experiência que será necessária para comandar Manaus no próximo ano. Wilker Barreto destacou que é importante alguém experiente na administração do município, pois a previsão orçamentária para 2021 está reduzida por conta da crise causada pela Covid-19 e Manaus não pode ser liderada por um “aventureiro”, como acontece no governo do Estado.

Antes da convenção do Podemos, o PSL confirmou apoio a Amazonino Mendes, em nota.