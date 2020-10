TRE Amazonas já registra candidatos inaptos às eleições de novembro

Manaus/AM - Até a manhã desta quinta-feira, dia 1º, conforme registros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), quatro candidatos já estavam inaptos para as eleições municipais do dia 15 de novembro e o PSC tem 50% destes candidatos.

Os candidatos inaptos são Carla Silva de Melo (PSC) e João José Dutra Neto (PTB), ambos candidatos a vereador em Manaus. Os outros dois inaptos são Charles Frank Rodrigues Monteiro (PSC) e Sheila dos Santos da Silva (PP), pleiteantes ao cargo de vereador em Novo Airão/AM.

A inaptdão desses candidatos decorre da renúncia à candidatura às eleições municipais, conforme o site do TRE-AM.