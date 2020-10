Romero Reis promete doar salário caso seja eleito Prefeito de Manaus

Manaus/AM - Perante compromisso assumido em cartório, o candidato pelo Partido Novo, Romero Reis, e seu vice Eduardo Costa decidiram, caso sejam eleitos, doar seus respectivos salários como prefeito e vice-prefeito, mensalmente, para instituições de caridade de Manaus. A remuneração bruta de Prefeito é de R$ 18 mil, enquanto a de Vice-Prefeito é R$ 17 mil.



“Meu salário eu vou doar para instituições de caridade. Essa é uma demonstração de zelo pela cidade. Palavras ficam no ar, mas exemplos arrastam”, enfatizou.



Romero é engenheiro e dono de da construtora e incorporadora RD Engenharia. Eduardo é contador e sócio de um escritório de assessoria e consultoria tributária.



Considerado o candidato que declarou o maior valor em bens à Justiça Eleitoral, Romero tem uma carreira bem sucedida na iniciativa privada há 25 anos, por isso, decidiu assumir o compromisso de doar sua remuneração futura enquanto gestor público.

O candidato também assinou uma declaração no Cartório Abreu de que nenhuma empresa sua ou de seus parentes vão prestar serviço para a Prefeitura de Manaus e Estado se ele for eleito prefeito da capital.



"Na minha administração nenhum parente meu e empresa minha vai fazer negócio com a prefeitura. Esse compromisso eu estou assinando em cartório para dar exemplo. Meu objetivo é transformar nossa cidade por amar essa cidade que me deu tanto até hoje”.