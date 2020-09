PSL vai anunciar hoje quem vai apoiar para prefeito de Manaus

Manaus/AM - O Partido Social Liberal do Amazonas (PSL-AM) adiou para esta quarta-feira (16) o anúncio de quem o partido vai apoiar na eleição para prefeito de Manaus. A expectativa era de que essa confirmação ocorresse na convenção do partido, realizada na última terça-feira (15), mas os líderes da legenda não entraram em consenso sobre quem apoiar.

O presidente do PSL no Amazonas, deputado federal Pablo Oliva, deve confirmar o nome do escolhido na tarde de hoje. Amazonino Mendes deve ser quem receberá o apoio, mas David Almeida e Ricardo Nicolau também são cogitados.

Delegado Pablo explicou que a decisão está sendo analisada pela executiva do PSL. “Conversamos com vários pré-candidatos a prefeito de Manaus para conhecer seus planos de governo e suas ideias para melhorar nossa cidade”, explicou Pablo.

A decisão sobre o apoio vai afetar diretamente os rumos da campanha política em Manaus. O partido possui o segundo maior tempo no horário político da TV e rádio, com média de comerciais diários.

Se o PSL apoiar o pré-candidato Amazonino Mendes, do Podemos, ele terá o maior tempo no horário político gratuito, ganhando maior visibilidade neste primeiro turno da eleição. O mesmo acontece com o pré-candidato Ricardo Nicolau, do PSD, que terá o maior tempo no horário político caso receba apoio do PSL.

Convenção

Durante a convenção do PSL, que aconteceu no hotel Quality Manaus, foram apresentados os 62 candidatos a vereador pelo partido. O presidente do diretório municipal de Manaus, vereador Diego Afonso, disse que o plano do partido é eleger a maior bancada de vereadores da Câmara Municipal de Manaus.

“Nosso objetivo é eleger o maior número possível vereadores. Hoje temos dois representantes na Câmara de Manaus. Vamos multiplicar esse número”, planeja Diego Afonso.