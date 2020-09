PSD confirma hoje candidatura de Ricardo Nicolau para prefeito de Manaus

Manaus/AM - A candidatura de Ricardo Nicolau (PSD) para prefeito de Manaus, com George Lins (Progressistas) como vice, vai ser confirmada nesta quarta-feira (16), durante convenção do Partido Social Democrático do Amazonas (PSD-AM). O evento será realizado às 19h, no Dulcila Festas, na avenida coronel Teixeira, zona Oeste de Manaus.

A coligação de Nicolau deve ter o maior tempo de televisão, com maior quantidade de inserções, sendo composta pelo PSD, Progressistas, PSB, Solidariedade e PDT.