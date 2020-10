Preferência do eleitorado de Manaus mantém Amazonino Mendes na frente

Manaus/AM - Nesta sexta pesquisa divulgada nesta quarta-feira (28) pela Perspectiva, há uma mudança entre os três primeiros colocados, na pergunta estimulada. Enquanto Amazonino Mendes (28,5%) e David Almeida (15,0%) seguem perdendo percentual, mas se mantendo na primeira e segunda colocações, o terceiro lugar agora tem novo candidato: Ricardo Nicolau, com 11,3%, que ultrapassou José Ricardo, com 11,1%.

A disputa pela segunda vaga no 2º Turno com Amazonino, informa a Perspectiva, está cada vez mais acirrada e indefinida, com esse triplo empate técnico, a 18 dias do 1º Turno. A diferença de David para seus dois principais perseguidores – Nicolau e José Ricardo – é de 3,7% e 3,9%, respectivamente.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-07736/2020, com 1.000 entrevistas na cidade de Manaus, entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de 3,1%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%, o que significa dizer que se fossem feitas 100 entrevistas com a mesma metodologia, 95 estariam dentro da margem de erro prevista.