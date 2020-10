Prefeitura de Manaus deve investir em segurança pública, diz Nicolau

Manaus/AM - Em entrevista a um portal de notícias, o candidato a prefeito de Manaus pela Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’, Ricardo Nicolau (PSD), afirmou que a Prefeitura de Manaus deve colocar em prática medidas para garantir a segurança da população.



Pela Constituição Federal, a segurança pública é um direito e responsabilidade de todos. Por isso, Ricardo Nicolau tem ouvido autoridades no setor e desenvolvido um planejamento para que a Prefeitura possa dar sua parcela de contribuição para a área, atuando em diversas frentes de prevenção e proteção que cabem ao Poder Executivo Municipal. Uma das ações é a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública.



“A segurança também é um problema da Prefeitura. E o prefeito pode agir com a Guarda Municipal, com câmeras, com viaturas, com programas sociais. Pode agir também no esporte, nas escolas deixando de portas abertas, com cursos técnicos e profissionalizantes. A prefeitura pode e deve adotar uma estratégia para atender melhor as pessoas”, destacou Nicolau.



A Coligação ‘Pra Voltar a Acreditar’ tem como candidato a vice-prefeito o médico oncologista e professor universitário Dr. George Lins (PP) e reúne cinco partidos (PSD, Progressistas, Solidariedade, PSB e PDT). O grupo possui mais de 200 candidatos ao cargo de vereador de Manaus.