Pesquisa mostra Amazonino com 18 pontos à frente de Almeida

Manaus/AM - Pesquisa realizada pelo Instituto Pontual e divulgada nesta quinta-feira (22) mostra que o candidato Amazonino Mendes (Podemos) tem preferência de 32,1% dos eleitores na disputa pela prefeitura de Manaus. David Almeida (Avante) foi escolhido por 14% dos entrevistados, enquanto José Ricardo (PT) e Ricardo Nicolau (PSD) registraram, respectivamente, 7,1% e 6,7% das intenções de voto.



Na hipótese de segundo turno, o "Negão" possui 42,9%, contra 33,8% de Almeida - uma vantagem de 9,1% do primeiro colocado, o que representa mais de 110 mil votos.



Alberto Neto (Republicanos) tem 6,3% e Alfredo Nascimento (PL), 4,9%. Em sétimo lugar aparece o candidato pelo Patriota, Coronel Menezes, com 4,4%, seguido por Romero Reis (Novo), com 0,9%, Chico Preto (DC), 0,7%, Marcelo Amil (PcdoB), 0,3% e Gilberto Vasconcelos (PSTU), tem 0,1%.



Os indecisos somam 8,4% dos eleitores; 11,8% dos entrevistados rejeitaram todos os nomes que concorrerão à liderança do Executivo municipal. A pesquisa consultou 1066 pessoas entre os dias 15 e 21 de outubro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-07057/2020, com margem de erro de 3% e intervalo de confiabilidade de 95%.