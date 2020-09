No quarto mandato como vereador, Chico Preto diz que tem ficha limpa

Manaus/AM - O vereador Chico Preto (Democracia Cristã) que é candidato a prefeito de Manaus, disse, em entrevista nesta terça-feira, dia 29, que o manauara já deu chance para o "novo", para os velhos e não está dando certo. "É hora de dar chance para quem tem história, está preparado e é ficha limpa."

O democrata diz que tem história, foi deputado duas vezes, e está no 4º mandato como vereador e entre suas propostas para uma eventual gestão como prefeito de Manaus, está a desburocratização de serviços da prefeitura, tendo em vista facilitar a vida de empreeendedores, abrir vagas no mercado de trabalho para jovens, oferecendo estágio na Prefeitura de Manaus e até cargos comissionados preenchidos por processo seletivo para recém-formados com até 30 anos de idade.

A mobilidade urbana também está entre os projetos de melhoria de Chico Preto que afirma ser necessário fazer nova licitação para o transporte público, contratando outras empresas de ônibus. Educação também está na mira do democrata, que prefere que os gestores das escolas municipais sejam escolhidos por meio de processo seletivo, deixando de ser, diz ele, moeda de troca usada por políticos.

Sobre a escassez de tempo na TV - o candidato só vai ter direito a 15 segundos em uma única inserção - pois não tem coligação, ele afirma que o preço de coligar é muito caro, Chico Preto diz que tem o dobro de tempo que teve Bolsonaro, então vai usar redes sociais e integrar apoiadores em sua campanha.