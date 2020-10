Nicolau cresce e já ameaça David Almeida, segundo pesquisa DMP

Manaus/AM - Pesquisa divulgada pela DMP/Rede Tiradentes nesta sexta-feira (23) indica que o candidato Ricardo Nicolau (PSD) avança rumo ao terceiro lugar nas intenções de voto para prefeito de Manaus, com 11,5%, superando o petista José Ricardo, que registrou 8% da escolha do eleitorado.



Amazonino Mendes (Podemos) e David Almeida (Avante) se mantêm estáveis no primeiro e segundo lugar, respectivamente, com 32% e 16%. Escolhido pelo presidente Bolsonaro como seu candidato a prefeito da capital amazonense, Coronel Menezes (Patriotas) ficou com 4%.



O "Negão" se consolidou na liderança tanto na rejeição simulada (20%) quanto numa eventual disputa de segundo turno com David Almeida (41% contra 35%), José Ricardo (46% contra 22%) e Alfredo Nascimento (45% contra 15%).



As entrevistas foram realizadas com 1001 pessoas entre os dias 19 e 22 de outubro, com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-09146/2020. A margem de erro é de 3,2% e intervalo de confiança de 95%.

