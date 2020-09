Mesários terão R$ 40 para café, almoço e lanche nas eleições em Manaus

Manaus/AM - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) liberou R$ 779,3 mil para alimentação de mesários durante o primeiro turno das eleições em Manaus, no dia 15 de novembro. O valor será repassado pelos juízes de cada uma das 13 Zonas Eleitorais da capital, sendo R$ 12 para o café da manhã, R$ 18 para o almoço e R$ 10 para o lanche, totalizando R$ 40 para cada mesário.

Os valores foram liberados pelo presidente do tribunal, desembargador Aristóteles Thury, conforme portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do TRE. O limite de R$ 40 por mesário foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os custos com alimentação de magistrados e servidores efetivos do TRE-AM não serão pagos pelo tribunal.