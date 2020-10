Marcelo Amil planeja recriar Secretaria de Esportes de Manaus

Manaus/AM - O candidato a prefeito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Marcelo Amil, fez duras críticas aos governos municipais anteriores que deixaram de investir no segmento e assume o compromisso de recriar a Secretaria Municipal de Esportes. Durante entrevista a uma emissora de TV, na manhã desta segunda-feira (26), o candidato destacou que, no seu primeiro ano de mandato, lançará a Copa Manaus Sub-17. O campeonato tem como princípio a valorização e a inclusão social de crianças e jovens da cidade, principalmente, das regiões periféricas.



“O esporte mantém nossos jovens ocupados, resgatando-os dos laços da criminalidade, dando a eles a oportunidade de praticar uma atividade que ocupará seu dia, ao mesmo tempo em que fará bem para o corpo e para a mente. É nosso principal dever garantir essas oportunidades para o povo de Manaus. Chega de ver atletas capacitados para vencer campeonatos internacionais, vendendo bala nos sinais para conseguir o dinheiro das passagens e hospedagens. É necessário que todos sejam federados para sabermos quem de fato está atuando no esporte”, disse Marcelo Amil.



A ampliação do Programa Bolsa Atleta, além da construção e requalificação de campos de futebol, quadras de esportes e áreas de lazer nos bairros são apenas algumas das demandas a serem coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes. Segundo Amil, a pasta terá um reforço no orçamento para atender as demandas dos profissionais que vivem do esporte e para viabilizar a prática esportiva em toda a cidade.

As atividades esportivas que serão desenvolvidas durante a gestão de Amil na Prefeitura de Manaus vão movimentar a hotelaria, a gastronomia e os demais serviços, beneficiando a economia da cidade e colocando Manaus como vitrine esportiva. Marcelo Amil é defensor-geral licenciado do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD) e sua experiência com o esporte é uma “carta na manga “para atender as necessidades do segmento na capital.