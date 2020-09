Josué Neto desiste da Prefeitura de Manaus e vai apoiar David Almeida

Manaus/AM - O deputado Josué Neto (PRTB) anunciou sua retirada da disputa pela Prefeitura de Manaus, durante live no instagram realizada nesta quarta-feira (16). O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) anunciou que vai apoiar a candidatura de David Almeida (Avante) e Marcos Rotta (DEM) para as eleições municipais deste ano.

Josué e David decidiram anunciar a aliança em live por conta de ambos estarem isolados devido a Covid-19.

O PRTB já é o sétimo partido a aderir à coligação de David Almeida que ainda será composta por Avante, DEM, PTC, PMB, Pros e PV.