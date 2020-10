Entidades promovem campanha pelo voto consciente no Amazonas

Manaus/AM - Como escolher o candidato mais preparado para administrar uma cidade? Como diferenciar interesses particulares de iniciativas com foco na melhoria dos serviços públicos? Qual a função de um vereador? Para responder a essas e outras dúvidas que podem acometer o eleitor em período de campanha, a Arquidiocese de Manaus, o Comitê Amazonense de Combate à Corrupção e Caixa Dois Eleitoral e a Fundação Rádio Rio Mar vão lançar, na quinta-feira (8), campanha pelo voto consciente na disputa deste ano.



A mobilização consiste em folders virtuais e físicos, que serão distribuídos em todas zonas de Manaus, respeitando as orientações de distanciamento. O material apresenta critérios para a avaliação dos candidatos, como boa índole, competência, ficha limpa e boas propostas de governo, e inclui canais para denúncias de irregularidades nas eleições municipais (92 99100-6344/[email protected]).



"De um lado, observa-se que os candidatos, com rara exceção, são despreparados para o exercício do serviço político. Não é difícil perceber que grande maioria dos eleitos fazem confusão no desempenho de suas funções", explica o padre Geraldo Bendaham, Coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Manaus. "Da parte do eleitor, percebe-se que falta também preparação para discernir a opção correta sobre fulano que o representará. É um processo difícil, tendo em vista que a esperança do eleitor em geral é frustrada".



"Vamos estender a campanha para o interior do estado, não só como um canal de denúncias, mas como um veículo para a discussão sobre a importância do voto", acrescentou o sociólogo e advogado Carlos Santiago, membro do Comitê. "A precariedade na saúde, educação e transporte coletivo, é causada pela falta de transparência".



O lançamento da campanha será marcado por transmissão no canal do Conselho Regional de Administração do Amazonas (CRA/AM) no YouTube, na quinta-feira, a partir das 16h. Com o tema "Voto não tem preço, tem consequência", o debate vai contar com a participação do padre Geraldo Bedaham, do representante da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Wilson Reis, e mediação da advogada Elcilene Rocha, integrante da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB/AM).