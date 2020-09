Em nova pesquisa Amazonino Mendes mantém liderança em Manaus

Manaus/AM – Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número TSE - AM-03517/2020, a segunda pesquisa efetivada pela Perspectiva Mercado de Opinião, no período de 21 a 27 de setembro, dá a prefência do eleitor manauara para o candidato do Podemos, Amazonino Mendes.

Com margem de erro de 2,2% para mais ou para menos, a Perspectiva ouviu 2 mil pessoas em Manaus e Amazonino Mendes tem a preferência de 13,1% na espontânea e de 32,7% na pesquisa estimulada.