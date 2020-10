Em nova pesquisa, Amazonino lidera escolha para Prefeito de Manaus

Manaus/AM - Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21) pela empresa Perspectiva Mercado e Opinião revela que o candidato Amazonino Mendes (Juntos podemos mais) lidera as intenções de voto para Prefeito de Manaus, com 30,0% na pergunta estimulada, seguido por David Almeida (Avante Manaus), com 15,2%, e José Ricardo (PT), com 10,3%.



A diferença entre o segundo e terceiro colocados, que era de 8,2% na semana passada, caiu para 4,9%. Já o Ricardo Nicolau, da coligação "Pra voltar a acreditar", registrou avanço nas estatísticas - 9,1% das intenções de voto. Em 1 de setembro, Nicolau registrava 3,0% na pesquisa.



Alfredo Nascimento, líder da coligação "Trabalho bom merece continuar", aparece em quinto lugar, com 5,5% (queda de 0,8 pontos percentuais em comparação à última pesquisa). Já Alberto Neto figura no sexto lugar, com 5,3%, perda de 0,9% em relação ao levantamento divulgado no domingo passado.



Coronel Menezes permanece na sétima colocação, com 4,0%. Chico Preto, em oitavo, com 2,1%, e por Romero Reis, com 1,1%, em nono lugar. Nas duas últimas posições, Marcelo Amil agora é o décimo, com 0,4%, e Gilberto Vasconcelos é o último, com 0,1%. Brancos e Nulos subiram de 11,2% para 12,0% e os indecisos seguem na casa dos 4%.



A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-00993/2020, e ouviu 1.000 eleitores na cidade de Manaus entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 3,1%, para mais ou para menos, com grau de confiabilidade de 95%.