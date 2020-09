Diretor de hospital, Ricardo Nicolau declara ter R$ 67 mil em bens

Manaus/AM - O deputado estadual e diretor de hospital particular, Ricardo Nicolau (PSD), declarou possuir R$ 67 mil em bens para o registro de sua candidatura à Prefeitura de Manaus. Os dados foram encaminhados para análise da Justiça Eleitoral e estão disponíveis para consulta no site DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral.

Ricardo Nicolau declarou ter apenas dois veículos, um da marca Volkswagen, avaliado em R$ 40 mil, e outro da Dodge, com valor de R$ 27 mil. Nas eleições passadas para deputado estadual, Nicolau declarou ter patrimônio de apenas R$ 40 mil, em 2018, e de R$ 80 mil nas eleições de 2016.

O candidato a vice prefeito na chapa, George Lins (PP), também teve a lista de bens divulgada, com valor total de R$ 495.194,22.