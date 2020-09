De DiCaprio a Zorro, confira alguns nomes curiosos de candidatos em Manaus

Manaus/AM - As eleições municipais deste ano se aproximam e com o registro de candidaturas acontecendo surgem os nomes curiosos e divertidos daqueles que buscam se destacar de alguma forma para conseguir a atenção do eleitor. Os candidatos a vereador são os que mais usam deste artifício para conseguir uma vaga na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Loiro DiCaprio, Snoopy do Educandos, Zorro, Bode Ceará, Cacheado, Gaguinho da Compensa, Gari Cantor, GG da Mangarataia e Joilson Pick Nick são alguns dos nomes divertidos que já surgem entre os candidatos.

Conferindo alguns nomes e os candidatos

O ‘Louro DiCaprio’ se chama Denilton Nogueira Bentes e tem um charme único assim como a estrela de Hollywood.

O `Snoopy do Educandos’ na verdade tem o nome de Edicley Fernnandes de Lima e não deixa claro o porquê da inspiração no cãozinho personagem do desenho infantil ou se o nome é uma homenagem para o rapper Snoopy Dogg.

O ‘Zorro de Manaus’ tem o nome de Aldeir da Silva e não lembra muito bem o herói americano de origem espanhola.

O ‘Bode do Ceará’ é identificado pelo nome Raimundo Mendes, não tem como saber o motivo da escolha do bode para identificação na urna, mas ele é cearense.

Esses são alguns dos personagens que estão surgindo entre os candidatos a vereador em Manaus. Muitos outros ainda devem aparecer. Os nomes podem ser consultados no portal do DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).