Certo do apoio do presidente, Menezes diz estar preparado e ter competência

Manaus/AM - Alfredo Menezes (Patriota), candidato ao cargo de prefeito de Manaus, em entrevista nesta segunda-feira afirmou não ter dúvida quanto ao apoio do presidente Jair Bolsonaro à sua candidatura. O candidato disse que, caso tivesse dúvida, não teria entrado na disputa para prefeito.

Com 4% de preferência nas pesquisas eleitorais, o candidato diz que isso é uma vitória, pois começou do zero, enquanto políticos que estão a 5 ou 10 anos na área ficaram com menor preferência de votos.

Sobre os problemas que Manaus enfrenta, Menezes disse que os três principais são a mobilidade urbana, a saúde e educação. O candidato diz que vai valorizar os profissionais, quanto a mobilidade urbana elencou providências como a melhoria do trânsito, a continuação da construção de ciclovias na cidade, assim como também calçadas, principalmente nos bairros periféricos.

Alfredo Menezes negou que venha dando trombada com políticos. Ele disse que deve ser mantido o respeito entre as pessoas e, no seu caso, tem sofrido críticas nos bastidores do ambiente político. Menezes nega ter a tacado alguém.

O candidato pelo partido Patriota se dia a melhor opção para Prefeitura de Manaus porque está preparado e tem competência. Ele exemplificou com sua carreira militar, assim como o período em que esteve a frente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), para justificar sua pretensão de ser prefeito da cidade.

A entrevista de Alfredo Menezes foi concedida à Rede Tiradentes.