Candidatos à Prefeitura de Manaus têm gastos de R$ 9 milhões

Manaus/AM - Os três candidatos à Prefeitura de Manaus com maior preferência dos eleitores nas eleições de 15 de novembro, têm limites de gastos de campanha no valor de R$ 10,23 milhões cada um e, até esta terça-feira (27), a soma das despesas contratadas pelos três totalizavam o valor de R$ 9,01 milhões.

Em primeiro lugar na pesquisa da Perspectiva divulgada nesta quarta-feira, (28), Amazonino Mendes (Podemos) recebeu doações no valor de R$ 3,47 milhões de partidos e contratou despesas de R$ 2,27 milhões, já tendo quitado R$ 848 mil destas.

Na segunda posição ante o eleitorado, David Almeida (Avante) obteve doações de R$ 724,5 mil, sendo R$ 700 mil de partido, mas tem despesas contratadas de R$ 1,24 milhão e pagou despesas no valor de R$ 130 mil.

Ocupando a terceira posição, Ricardo Nicolau (PSD) recebeu doações de R$ 3,26 milhões e tem despesas contratadas de R$ 5,51. Já quitou despesas no valor R$ 954 mil. O candidato recebeu doação de R$ 1,85 milhão de partidos e mais R$ 1,4 milhão de pessoa física.

As informações foram obtidas no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).