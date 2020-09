Candidato a prefeito do PCdoB abandona o vermelho e o ‘comunismo’ em Manaus

Manaus/AM - Adotando uma nova estratégia, o candidato a prefeito de Manaus pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Marcelo Amil, abandonou o vermelho e os símbolos comunistas como a foice e o martelo de sua campanha. As cores escolhidas foram o verde e o amarelo, algo que se assemelha aos candidatos dos partidos de direita que possuem uma ligação com o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o candidato, a nova imagem do partido nas eleições municipais não significa um distanciamento dos ideais e valores do PCdoB.

Nova imagem

No ano passado, o PCdoB adotou o ‘Movimento65’ para dar uma nova imagem para o partido com o objetivo de conseguir novos filiados, deixando de lado a cor vermelha, símbolos comunistas e adotando a cor verde e amarela para atrair pessoas com pensamento mais patriótico e democrático.

Nas eleições deste ano a estratégia parece se manter. Em outros estados, os candidatos da legenda também estão adotando outras cores, distante do vermelho que é cor marcante do comunismo e também do PT.