Candidato a prefeito de Manaus, Romero Reis declara R$ 25,5 milhões em bens

Manaus/AM - O registro de candidatura de Romero Reis (NOVO) à Prefeitura de Manaus foi realizado no sistema do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM). O candidato apresentou seu plano de governo e também sua declaração de bens, que soma R$ 25.588.006,29, entre imóveis, créditos bancários em contas internacionais e participação em empresa de engenharia. Os dados podem ser consultados no site DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Romero Reis tem como maiores valores declarados as suas quotas de capital na empresa RD Engenharia, sendo uma delas no valor de R$ 7.003.178,73 e outra de R$ 6.574.999,00, na empresa RD Incorporação. Outros valores altos são de “crédito a receber BVI - ilhas britânicas”, que é uma aplicação de renda fixa de R$ 3.809.572,26 e ainda a declaração possuir um total R$ 3,2 milhões em espécie. A declaração de bens do candidato é bem detalhada, com cerca de 30 itens listados. Veja a lista completa abaixo.

Quanto ao seu plano de governo, o candidato do NOVO apresentou um documento com 11 páginas onde detalha seus projetos caso seja eleito prefeito de Manaus.

As informações sobre o vice da chapa, o candidato Eduardo Costa (NOVO), também foram divulgadas. A sua declaração de bens foi bem mais modesta que o parceiro, com R$ 649,5 mil em bens.

Fonte: TSE