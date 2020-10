Candidato a prefeito de Manaus promete regulamentar profissão de gamer

Manaus/AM - O candidato a prefeito de Manaus Coronel Menezes (Patriota) afirmou, nessa quarta-feira (14) que, caso eleito, vai regulamentar os profissionais de jogos digitais em Manaus, além de incentivar o empreendedorismo na cidade e implantar, em definitivo, o Polo Digital.



A declaração foi feita durante entrevista ao programa Amazonas Urgente, exibido pela TV Band. "Nós vamos regulamentar a profissão de 'gamer', incentivar o empreendedorismo, a instalação do Polo Digital, de fato, e o turismo para incentivar a geração de emprego e renda", declarou Menezes.



Dentro do Plano de Governo do Patriota está previsto a implementação do Plano Transformador da Economia Digital, por meio de ações necessárias ao desenvolvimento do Polo Digital de Manaus, com o objetivo de atrair empresas de inovação e startups, gerando emprego, renda e o desenvolvimento da economia local, além de fazer parcerias com empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).



Menezes iniciou sua agenda dessa quarta-feira visitando a Feira da Betânia, localizada na zona Sul. O candidato aproveitou para conversar com os permissionários.



A permissionária Cila Cramer, 51, aproveitou para declarar seu apoio a Menezes. "Acredito nele e no seu compromisso com a categoria. Não queremos mais ser enganados e sim alguém que nos apoie e der condições de trabalho", disse.