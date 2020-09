Candidato do PT começa campanha criticando adversários e prefeito de Manaus

Manaus/AM - Em entrevista, na manhã desta terça-feira, dia 22, o candidato do PT à Prefeitura de Manaus, José Ricardo, deu mostras de que sua campanha vai esquentar o clima eleitoral ao criticar ex-prefeitos que são candidatos a voltar ao cargo, e até ao prefeito Arthur Virgílio Neto.

Sobre a gestão de Arthur Neto, o candidato do PT disse que não vai priorizar só o asfalto, mas vai também olhar as pessoas, as mulheres, principalmente os mais carentes.

No entanto, o petista também tentou queimar o filme do ex-governador David Almeida, o qual, conforme o candidato do PT, teria sucateado a saúde do Estado do Amazonas. No caso do ex-governador e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos), o petista se limitou a comentar, de forma negativa, ao dizer que "basta ver como ele deixou a cidade."

Questionado sobre o que vai dizer, se chegar ao 2º turno, para defender outros petistas, como o ex-presidente Lula, ele disse que o atual governo está "destruindo" o legado do ex-presidente, mas que não vai falar sobre Lula na campanha, e sim sobre suas prioridades, que o tornam, segundo ele, a melhor opção: facilitar a vida das mulheres mais carentes, das que têm câncer do colo do útero, emprego para jovens entre outras prioridades.

O foco de uma eventual administração petista, será, conforme o candidato, a atenção às pessoas, porque, conforme disse, quase sempre "os ricos conseguem se dar bem". Na declaração de bens do petista ao TRE, consta fortuna superior a R$ 1,4 milhão.

A entrevista foi concedida à Rede Tiradentes.