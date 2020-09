Candidato do PCdoB à Prefeitura de Manaus não apresenta declaração de bens

Manaus/AM - O candidato à Prefeitura de Manaus pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) nas eleições deste ano, Marcelo Amil, não apresentou declaração de bens no seu pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Os dados de Amil estão disponibilizados no portal DivulgaCand do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 11 candidatos a prefeito, somente ele não apresentou a declaração de bens.

A vice na chapa do PCdoB, Dôra Brasil, apresentou a sua declaração de bens. Ela disse ter R$ 324 mil em bens, sendo uma casa de R$ 280 mil e um carro de R$ 44 mil.

Entre os demais candidatos à Prefeitura de Manaus, Romero Reis (NOVO) é o mais rico ao declarar R$ 25,5 milhões em bens e Ricardo Nicolau (PSD) o mais pobre, com R$ 67 mil declarados.