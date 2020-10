Amazonino promete criar programas para famílias de baixa renda em Manaus

Manaus/AM - O candidato à Prefeitura de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (PODEMOS) afirmou, durante entrevista para a Rádio Rio Mar na manhã desta segunda-feira (05), que seu primeiro ato, caso seja eleito, será a criação de programas para resgatar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

“No meu governo anterior, os agentes de saúde visitavam as casas preventivamente para identificar se havia algum tipo de risco de doença nas famílias. Agora, não quero só isso, quero tudo. Quero saber se o filho está estudando, o que comem de manhã, de tarde e de noite. Se a família está endividada ou até mesmo desempregada. É assim que se faz o levantamento (para planejamento das ações). Irei fazer a fiscalização nas ruas, atendendo aqueles que não têm casa. Podem ter certeza que irão encontrar um ombro amigo na Prefeitura. Todos vão encontrar uma mão amiga. Esse será o meu governo: atitude humana, cristã e correta”, disse Amazonino.



Questionado sobre o alto índice de déficit habitacional gerado pela migração desordenada do interior para capital, Amazonino afirmou que, em gestões passadas, foi quem mais combateu o problema da falta de moradia. “Fui (o administrador) que mais fez casa popular. Portanto, isso já é um problema natural, que sempre enfrentei. Mas agora vamos nos associar com essa vontade nacional e vamos fazer melhor e mais. Já estou tranquilo porque pela primeira vez eu deverei ser auxiliado nesse empenho e trabalho. Isso que é importante”, pontuou.

Amazonino concorre à Prefeitura tendo como candidato a vice o presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto. A chapa faz parte da Coligação Juntos Podemos Mais, formada também pelo MDB, PSL e Cidadania.