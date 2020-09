Amazonino Mendes diz que por ter experiência não vai ser manobrado

Manaus/AM - O candidato à Prefeitura de Manaus pelo Podemos, o ex-governador e também ex-prefeito, disse, entrevista nesta sexta-feira, dia 25, que ouviu a voz do povo, se sentiu convocado, por isso quer retornar para onde ele começou: à prefeitura. Amazonino Mendes disse que os problemas mais sérios são transporte coletivo e o trânsito da cidade.

Sobre o fato de ser o candidato mais velho no pleito deste ano, Amazonino disse ver isto como muito positivo, pela experiência, vivência "que são valores que te norteiam, erra menos, não é manobrado pelos outros, que estão aí infernizando governos."

Questionado se vai ser mais aquele prefeito de gabinete e delegar muito a seu vice (o deputado Wilker Barreto), Amazonino afirmou que o vice-prefeito se encaixa naturalmente e acrescentou que sempre foi parceiro dos vices que trabalharam com ele, "e cresceram", comentou.

Sobre como vê a cidade hoje, o candidato do Podemos disse que a covid-19 causou muito sofrimento e que não iria criticar. No entanto ele mencionou sua tristeza por não terem dado sequência ao projeto das Casinhas da Saúde. De maneira geral, afirmou que o governo enfrentou mauitas agruras, "tempos difíceis", disse.

Quanto ao fato de ser alvo de críticas, Amazonino disse que tem o legado de suas administrações tanto na capital quanto no interior e que àqueles que tentam enxovalhá-lo, ele afirmou que coloca tudo no saco do perdão e que respeita as famílias.

A entrevista foi concedida à Rede Tiradentes.