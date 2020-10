Alberto Neto propõe ensino em tempo integral nas escolas de Manaus

Manaus/AM - Investir em escola de tempo integral, com fardamento, material pedagógico e alimentação balanceada e de qualidade. A proposta faz parte do plano de campanha do candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Aliança por Manaus” (Republicanos/PMN/PTB), Capitão Alberto Neto.



“Sabemos das dificuldades dos pais, principalmente nesse período de pandemia, no qual muitos perderam seus empregos. Queremos uma educação Nota 10, escolas municipais cívico-militares, porém, com a diferença de que o pai ou mãe não pagam mais nada por isso”, explica o Capitão Alberto Neto.



Além das escolas cívico-militares, a proposta é que as escolas municipais passem a ser de tempo integral. Para isso, será feito um planejamento gradativo, para que estas se adaptem para receber os alunos em tempo integral.



“Sabemos que temos um déficit grande de escolas em período integral, portanto, elas passarão por planejamento para que os alunos recebam uma alimentação adequada, com profissionais capacitados e qualificados”, disse o vice-líder do Governo Federal na Câmara dos Deputados e que tem ao lado, Orsine Jr. como candidato a vice-prefeito.



Uma alimentação balanceada contribui para um melhor aprendizado, crescimento e desenvolvimento do educando, além de promover o hábito saudável. Por isso, o Capitão Alberto Neto irá fomentar a produção local do pequeno produtor com o programa “Merenda nota 10".



“Vamos comprar a produção do pequeno produtor da agricultura familiar, que produz na área rural de Manaus, assim, estaremos gerando renda e fomentando a economia local e contribuindo para uma alimentação saudável aos nossos alunos. Assim será o programa Merenda Escolar Nota 10”, disse o candidato a prefeito.