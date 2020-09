Alberto Neto é confirmado candidato a prefeito de Manaus

Manaus/AM - O deputado Federal Alberto Neto (Republicanos), foi confirmado nesta terça-feira (15), candidato a prefeito de Manaus. Ele terá Orsine Júnior (PMN), como vice.

A convenção que confirmou a chapa, contou com o apoio do Partido da Mobilização Nacional (PMN) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), aconteceu por volta das 19h, no espaço Via Torres, na Rua Visconde de Porto Seguro, esquina com avenida das Torres, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul.