Protocolo para orientar volta às aulas presenciais é publicado

O Ministério da Saúde anunciou nessa sexta-feira o protocolo de volta às aulas para todo o país. A decisão sobre o retorno cabe aos gestores locais e as orientações do ministério são para a retomada segura. O protocolo foi publicado na página do Ministério da Saúde na internet.

É um guia de 16 páginas, com linguagem acessível, para que toda a comunidade escolar possa entender como ficar segura. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Parente, informou que o ministério repassou R$ 454 milhões para apoiar a volta das aulas presenciais. Ele resumiu as orientações do guia.

O ministério também anunciou o repasse de R$ 319 milhões para cuidar das chamadas populações específicas. São pessoas que vivem em localidades remotas, como as de campo, florestas, águas, quilombolas e assentamentos; abrigos, centros de acolhimento e albergues noturnos; instituições de longa permanência para idosos; unidades prisionais e socioeducativas; acampamentos de populações ciganas ou circenses; e áreas de comunidades e favelas.

Também nessa sexta-feira o Ministério da Saúde atualizou os valores repassados para o combate ao coronavírus. Dos R$ 175 bilhões previstos no orçamento e em créditos extraordinários, o ministério destinou R$ 41,7 bilhões exclusivamente ao enfrentamento à pandemia.

Parte desse valor foi usada diretamente pelo governo federal e quase R$ 26 bilhões exclusivos para o tratamento da Covid-19 foram repassados ao Distrito Federal, estados e municípios. Pela internet, é possível acompanhar o repasse de verbas e o que tem sido feito com esses recursos.

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inaugurou um painel online que monitora as ações contra a pandemia. A diretora da Anvisa Meiruze Freitas explicou o que pode ser encontrado neste painel.

Sobre as vacinas contra a Covid-19, o Ministério da Saúde informou que, em breve, vai começar a publicar relatórios das pesquisas feitas com mais de 38 mil voluntários no Brasil. Das nove vacinas em fase três no mundo, a última de testes, quatro estão em teste no por aqui. Em diferentes países, são, ao todo 243 imunizantes em desenvolvimento.

E nessa sexta o mundo ultrapassou a barreira dos 30 milhões de infectados pelo coronavírus. No painel da Universidade Johns Hopkins, são 30.316.394 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 4,495 milhões delas estão no Brasil. Nessa sexta, foram registrados 39.797 novos casos da doença e 858 novas mortes. Até agora, 135.793 brasileiros perderam a luta contra a Covid-19.