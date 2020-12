Ministério da Educação libera cronogramas do ProUni e Fies 2021/1

Foi anunciado nesta segunda-feira (7), pelo Ministério da Educação (MEC) o cronograma para o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2021. As informações são do Brasil Escola.

As inscrições nos dois programas estão previstas para janeiro de 2021. Para participar do Fies, um dos pré-requisitos é que o interessado tenha feitos as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010. No caso do ProUni, a exigência é que a última edição do Enem seja utilizada.

Como as provas do Enem 2020 serão aplicadas somente nos dias 17 e 24 de janeiro (impresso) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (digital), ainda não foi informado qual será a edição do Enem utilizada na seleção do programa. No dia 15 de dezembro o edital completo do ProUni deve ser liberado com todas as informações. O edital do Fies é esperado para 18 de dezembro.

Veja os cronogramas completos:

ProUni 2021

Edital: 15 de dezembro de 2020

Inscrição: 12 a 15 de janeiro de 2021

Resultado da 1ª chamada: 19 de janeiro de 2021

Comprovação de informações dos pré-selecionados: 19 a 27 de janeiro de 2021

Resultado da 2ª chamada: 1º de fevereiro de 2021

Comprovação de informações dos pré-selecionados: 1º a 9 de fevereiro de 2021

Inscrição na lista de espera: 18 e 19 de fevereiro de 2021

Resultado da lista de espera: 22 de fevereiro de 2021

Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera: 22 a 25 de fevereiro de 2021.

Fies 2021

Edital: 18 de dezembro de 2020

Inscrição: 26 a 29 de janeiro de 2021

Resultado: 2 de fevereiro de 2021

Complementação da inscrição – pré-selecionados em chamada única: 3 a 5 de fevereiro de 2021

Convocação por meio de lista de espera: 3 de fevereiro até o dia 18 de março de 2021.