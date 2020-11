Graphogame será utilizado na alfabetização de crianças no Brasil; Entenda

A alfabetização de crianças entre 4 e 9 anos de idade no Brasil vai contar com um reforço: é o Graphogame, um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente em celulares e tablets. Além disso, não é necessário estar conectado à internet para utilizá-lo.

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (27) pelo Ministério da Educação. A ferramenta foi desenvolvida por uma universidade da Finlândia, conta com 100 mil usuários no país e já foi adaptada para mais de 25 idiomas.

O aplicativo poderá ser utilizado por professores nas escolas públicas e também em casa com o auxílio dos pais. Segundo o ministro Milton Ribeiro, de uma forma lúdica, o Graphogame vai apoiar o processo de alfabetização.

O Graphogame ajuda as crianças a relacionarem as letras e os sons para formação das palavras.

De acordo com o Secretário de Alfabetização, do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, o aplicativo reforça componentes que fazem parte da Política Nacional de Alfabetização.

A adaptação do GraphoGame para o português do Brasil foi feita pelo Instituto do Cérebro vinculado à PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

O aplicativo está disponível no site alfabetizacao.mec.gov.br